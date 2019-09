Internet, arriva il Manuale di autodifesa digitale

“Riprendiamoci la Rete”

Manuale di autodifesa digitale per giovani generazioni

La piramide della sicurezza rafforzata alla base

L’anno accademico della Link Campus University comincia in anticipo con il lancio di un manuale di autodifesa digitale, scritto da Arturo Di Corinto (giornalista, esperto , tech-savy, oggi anche nella redazione della trasmissione Codice) e con un titolo che acchiappa “ Riprendiamoci la Rete” .

La Link Campus University è l’Ateneo dove insegnano i top manager delle istituzioni militari e civili, pubbliche e private, generali, ex-ministri e dirigenti d’azienda. Lauree e master riguardano cyber security , nuove minacce della globalizzazione, sistemi di intelligence e di difesa di 5 generazione e strategie globali. Adesso, però, si guarda alla base della piramide della sicurezza digitale.

I più giovani utenti delle tecnologie sono, paradossalmente, gli utilizzatori più esperti (rispetto alle generazioni precedenti) ma anche i più esposti, per l’uso pervasivo ed intensivo che ne fanno nell’ecosistema “onlife”. Che ci sia bisogno di informazione critica sulla rete lo mostrano anche i giovanissimi #HongKongers che protestano contro la legge per l’estradizione grazie a pazienti “thread” di formazione su come usare hashtag, tag, link e capire come funziona twitter per raggiungere il mondo.

Quando usi una cosa che non capisci sei tu ad essere usato è la filosofia del volume “Riprendiamoci la rete” che verrà presentato il 17 alle 17.30 nella Antica Biblioteca. Ovvero se non saremo capaci di sviluppare una cultura critica del digitale ne perderemo il controllo. Come scrive il Presidente della Scuola di Ateneo Carlo Maria Medaglia

Un libro pieno anche di “storia del digitale”, con notizie curiose, come il racconto della password unica che Zuckerberg usava per tutti i suoi social: “dadada”, prima che gliela hackerassero nel 2012 come già a Kate Perry. Ma è soprattutto un manuale utile e aggiornato con un vasto Dizionario: dalla A di Anonymus alla Z dei virus Zombie, perchè resuscitano i pc infetti, passando per la CyberWar, il Dark Web, ed il Fake Sex (come non farsi fregare), fino e alla “sicurezza atomica” di ProtonMail.

Con 10 cose da fare per proteggere il sè digitale ed altre dieci per mettere in sicurezza casa, ufficio e dati.

Un libro che sarà in formato elettronico, (PDF ed epub) e che verrà rilasciato, dal 17 settembre solo agli studenti che ne faranno richiesta sul sito o via whatsapp, da tenere non sul comodino, ma su smartphone e tablet.