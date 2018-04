Internet, la rivoltella si compra online; costa solo 50 euro

Si può prendere a salve e modificarla, bastano 50 euro. In Italia circolano 100mila pistole non denunciate, scrive Libero. Cinquantatré euro e compri la replica di una Glock 17 calibro 9. Cento dollari invece per una 357 Magnum. Basta aggiungere il prodotto al carrello e pagare con carta di credito o PayPal. Una piccola modifica e la pistola è pronta per sparare. Il pezzo si può sostituire seguendo le istruzioni per l' uso disponibili sempre in internet. Poche mosse e il "ferro" è pronto per uccidere.