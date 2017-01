Italia 2017? Al voto presto ma con sistema elettorale omogeneo

Che anno sarà per la politica italiana? Elezioni si o no?

Un anno all'insegna del tatticismo più spudorato, con alcune forze che sostengono il Governo che favoriranno situazioni a rischio perché cada e alcune forze che non sostengono il Governo che presteranno soccorso in ogni modo affinché non cada. Una situazione paradossale che farebbe sorridere, se non fosse da piangere. Quanto alle elezioni, prima è meglio è, ma con un sistema elettorale omogeneo per le due Camere, come chiede, giustamente, il Capo dello Stato.



In America arriva Trump; cambierà veramente qualcosa?

Se l'eccellente rapporto personale che sembra avere con Putin si consoliderà in rapporto politico preferenziale Usa - Russia, cambierà letteralmente tutto. Talmente tanto che è difficile tracciare scenari tra conseguenze positive su alcuni fronti e negative su altri. Credo però non sia affatto scontato che questo consolidamento possa in concreto verificarsi.



L’Europa appare sempre più ad un bivio; cambiare o morire. È proprio così? E come dovrebbe cambiare?

L'Europa deve trovare la forza di imporsi il congelamento di ogni discussione sul fronte di ulteriori avanzamenti dell'integrazione economica, monetaria e bancaria per concentrare tutta se stessa nei processi di integrazione concernenti la politica estera e la difesa comune, soprattutto nell'ottica della gestione dei flussi migratori fuori dalle sue frontiere, presso i Paesi terzi. Se farà questo, sarà un successo. Se continuerà a fare passi avanti solo sul versante economico, finirà che anche passi avanti positivi verranno letti malissimo da cittadini che oggi vogliono vedere una politica che metta al primo posto la sicurezza. Se sono in grado di vederlo con chiarezza io che come politico tendo sempre ad affrontare soprattutto questioni economiche, non capisco come non possano rendersene conto i principali leader europei.