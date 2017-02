Italia a rischio-default, Gentiloni e Padoan che fanno?

Il tema non è rispondere con una letterina raffazzonata alla Commissione Europea, peraltro promettendo catastroficamente altre tasse, altri aumenti di accise, o peggioramenti del regime Iva ai danni del commercio.

Intendiamoci bene: noi siamo critici tenaci di questa UE. Non a caso siamo nella famiglia dei Conservatori inglesi. E non a caso chiedevamo da anni di sfondare il tetto del 3%: ma per tagliare spesa e tasse in modo credibile, per il nostro choc fiscale, per un vero rilancio dell'economia, non certo per giustificare gli zero-virgola e i regalini elettorali in deficit fatti da Renzi.

Ora il tema è rispondere alla realtà, ben più che agli euroburocrati. Con l'andamento catastrofico di spesa e debito pubblico in Italia, con le emissioni di titoli che l'Italia deve fare nel 2017 (a tassi che saranno via via crescenti...), con una corsa elettorale accelerata e senza sbocchi credibili postvoto , e con un sistema elettorale che non darà vincitori ma un parlamento confuso e bloccato, e magari una maggioranza pasticciata e raccogliticcia, l'Italia rischia di schiantarsi contro un muro.

È bene che Renzi e Gentiloni comincino a documentarsi sul significato della parola "default"...

Daniele Capezzone

Deputato Direzione Italia

d.capezzone@gmail.com

@capezzone