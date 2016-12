Italia "schiava" d’Europa; Mediobanca non più a difesa dell'italianità

Fine dell' indipendenza - Unicredit è il primo azionista con l' 8,6%, subito dopo c'è Vincent Bolloré

Sappiamo che i salotti buoni del potere finanziario non sono più quelli di un tempo. Ma ieri è accaduta una cosa con pochi precedenti nella storia del capitalismo italiano scrive il Fatto.

L' amministratore delegato di Unicredit, il francese Jean-Pierre Mustier, in un' intervista a Repubblica, ci ha fatto sapere, non contraddicendo l' ipotesi del giornalista Andrea Greco, di ritenersi "estraneo al network relazionale che ha imbrigliato la banca per anni". Ne discendono le conseguenze operative che Mustier, fiero dei suoi trascorsi nella Legione straniera, ha perentoriamente snocciolato.