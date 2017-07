Italia schiava di Francia: ma la politica non si oppone mai. Perchè?

La vicenda Stx e Fincantieri è l' ultima di una serie di sgarbi e calci nel sedere che ci vengono rifilati da Parigi. L'ultimo capitolo, scrive il Fatto è proprio la stretta di mano di due giorni fa tra i leader libici ed Emmanuel Macron nei panni di protettore. Come se l' Italia - che della Libia era la principale partner oltre che la dirimpettaia destinataria dei migranti - manco c' entrasse. Come se, aggiungono i maligni, il caos libico non fosse cominciato con Nicolas Sarkozy. L'impressione: alla Francia - che chiude i porti - gli affari, all' Italia i disperati. L'Italia è diventata terra di conquista nell' economia e nella finanza. A cominciare da Bnl - banca con quasi tre milioni di clienti - che dal 2006 è controllata da Bnp Paribas . Alla Francia anche Cariparma (con le controllate FriulAdria e Carispezia) che oggi è Crédit Agricole . Recente l' acquisizione da parte della francese Amundi della Pioneer Investments , società di investimenti che prima era di Unicredit . Acquisizioni e scalate, anche in settori delicati e strategici come media e telecomunicazioni: protagonista il gruppo Vivendi di Vincent Bolloré. Vivendi dopo i tentativi di scalata di Telecom è oggi primo azionista con il 23,94 per cento. La stessa Vivendi che ha scalato Mediaset sfiorando il 30 per cento. I francesi hanno fatto shopping anche nel settore del lusso: Fendi , Bulgari , Acqua di Parma e Loro Piana sono stati acquistati da Lvmh di Bernard Arnault. Non sfugge il settore alimentare, a cominciare da Parmalat - 68 stabilimenti - finita sotto il controllo della Lactalis.

Per non dire dei rumours, continua il Fatto: da anni si parla dell' interesse del colosso assicurativo Axa per la triestina Generali . C' è poi l' innamoramento italiano per i manager francesi cui abbiamo affidato i giganti della nostra finanza. Generali, appunto, con 74 miliardi di fatturato, è guidata dal ceo Philippe Donnet. Mentre Unicredit - seconda banca italiana - vede al timone Jean Pierre Mustier. Gli italiani hanno spalancato le porte alla Francia. Perfino troppo, dice qualcuno. E l' Italia? Un confronto impietoso: secondo Kpmg, in dieci anni i francesi hanno compiuto 186 acquisizioni per 52,3 miliardi nel nostro Paese. Mentre noi ci siamo fermati a 7,6 miliardi (97 operazioni).