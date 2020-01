Italia Viva, con il Germanicum sarà un disastro: tracollo elettorale

I nomi sono rigorosamente coperti, rivela Dagospia, ma durante la due giorni in convento (e all'addiaccio) del Partito democratico non si parlava d'altro: chi sono quegli esponenti di Italia Viva pronti a tornare indietro, cioè alla casa madre Dem? Sono in molti ormai a ritenere di aver fatto il passo sbagliato tanto più che da ieri nella chat del Pd girava compulsivamente l'ultima l'elaborazione di YouTrend che, col proporzionale a sbarramento del 5% ovvero con il cosiddetto Germanicum, dà a Italia Viva nel futuro parlamento appena 1 senatore e 5 deputati. "Altro che Italia 'Viva'....", scriveva un deputato. E un altro, subito dopo "Ora capisci perché molti tornerebbero di corsa nel Pd? Sennò chi li rielegge, con quei numeri?". "Renzi solo pochi fedelissimi riuscirà a riportare in Parlamento" aggiungeva un altro ancora. Ma l'occasione per il rientro alla casa madre potrebbe presentarsi a breve, spiega Dagospia, con il congresso (da tenersi prima o dopo l'estate) per la nascita del "nuovo partito" di Zingaretti: potrebbe essere infatti questo, trapela dal Nazareno, il contenitore giusto per il rientro dei transfughi, sia quelli di sinistra (Leu) che quelli "emigrati" al centro. Così nessuno potrà più dire che Zinga ha rifatto i Diesse...