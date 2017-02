Italicum, motivazioni Consulta: "Garantire maggioranze omogenee”

http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/renzi-per-il-colle-nulla-cambia-senno-la-consulta-potrebbe-bocciare-di-nuovo-461183.html

Il premio di maggioranza del 40 per cento non è irragionevole. Il ballottaggio è da cancellare perché non garantisce la rappresentatività. E ora comunque servirà una legge elettorale che assicuri maggioranze parlamentare omogenee, scrive www.ilfattoquotidiano.it. Sono i punti principali delle motivazioni della Corte Costituzionale sull’Italicum, dopo la pronuncia di incostituzionalità parziale del 31 gennaio scorso. Le motivazioni sono raccolte in 99 pagine. Del giudizio è stato relatore il giudice Nicolò Zanon. La sentenza è firmata dal presidente della Corte, Paolo Grossi.