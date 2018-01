Italo aggiorna la governance. Quotazione a metà febbraio

Italo corre verso Piazza Affari, puntando alla quotazione a metà febbraio, sempre che la Consob lo permetta, in modo da evitare possibili instabilità legate al voto. Oggi pomeriggio ci sarà il cda della società che ha preso il nome del brand del treno per l'approvazione del bilancio 2017: è l'ultimo atto prima delle dimissioni che favoriranno il ricambio da parte dell'assemblea di domani.

Intesa Sanpaolo, Diego Della Valle, Generali, Luca di Montezemolo e gli altri soci, secondo quanto scrive Il Messaggero, avrebbero deciso di rinnovare la governance per la quotazione del 40% adeguandola alla best practice delle grandi società secondo una formula gradita anche alla Consob. L' assise nominerà un nuovo cda più snello, con 11 membri rispetto agli attuali 12 facendo largo alle rappresentanti di genere secondo la proporzione più in linea con la vigilanza. Le donne saranno perciò quattro, oggi è una sola: Romina Guglielmetti, avvocato. Degli 11 componenti, tre devono avere i requisiti di indipendenza.

Se tutto scorrerà senza intoppi, l'Ipo dovrebbe partire lunedì 12 febbraio e concludersi a fine mese.