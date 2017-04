IVA matrigna: da gennaio salirà. Renzi che dice?

Baraldi

Nella manovrina il governo scrive che l' imposta passerà dal 10 all' 11,5% e dal 22 al 25%. Per evitare il salasso servirebbero 15 miliardi in pochi mesi, scrive Libero. Puoi provare a raccontarla come ti pare, ma le promesse sono una cosa e i fatti un' altra. E i fatti - nello specifico quanto scritto dal governo, all' ultimo secondo, nella manovra correttiva - sono i seguenti: da gennaio 2018 l' Iva salirà dal 10 all' 11,5% (è l' aliquota agevolata applicata ai beni di largo consumo) e dal 22 al 25% (è l' aliquota ordinaria). Messa nera su bianco la stangata - già stabilita da vecchie leggi finanziarie con le cosiddette clausole di salvaguardia (aumenti automatici di imposta) e sterilizzata per diversi anni - il governo di Paolo Gentiloni giura di volerla azzerare a settembre con la legge di bilancio.