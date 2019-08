Ivan Zazzaroni e Sinisa Mihajlovic, scoppia il caso. Tutte le novità

E' stato archiviato dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna il caso Zazzaroni-Mihajlovic, scoppiato dopo che il direttore del Corriere dello Sport aveva anticipato, in un articolo pubblicato il 13 luglio, informazioni sulle condizioni di salute dell'allenatore del Bologna. Nella riunione di ieri - come si legge nel testo del provvedimento, pubblicato sul sito dell'Ordine regionale - il collegio non ha ritenuto che ci fossero "elementi per l'apertura di un procedimento disciplinare" a carico di Zazzaroni. Il Consiglio di disciplina territoriale si e' occupato della vicenda "sull'onda del clamore mediatico che, sulla stampa e sul web, ha ingenerato il sospetto di violazioni deontologiche relativamente alla riservatezza dovuta alle persone malate", si legge nel provvedimento. "Nell'articolo preso in esame l'autore ipotizza piu' volte che l'assenza di Mihajlovic dal ritiro della squadra non sia dipesa da alcune linee di febbre - come riportato dall'ufficio comunicazione del Bologna pochi giorni prima - ma da una grave malattia, senza tuttavia specificarne la natura. Lo stesso Mihajlovic - si spiega ancora - aveva esplicitato nei giorni precedenti la volonta' di comunicare pubblicamente e in prima persona la notizia della malattia che gli era stata diagnosticata. E con cio' manifestando l'intenzione di rendere noto un dato sensibile che lo riguardava. In sostanza, dunque, il giornalista ha delineato una situazione di cui - in una conferenza stampa gia' programmata di li' a poche ore - avrebbe riferito in maniera particolareggiata direttamente lo stesso Mihajlovic". Di qui la decisione di archiviare.