Jobs act, Renzi fa sapere che tifa Si al referendum per sortire il contrario

Il bluff tattico del toscano; a poche ora dalla decisione della Corte fa sapere che è favorevole al voto referendario sul Jobs Act; in tal modo spera di depotenziarlo, sparigliando i giochi. Obiettivo? Alcuni renziani ammettono che l'obiettivo è multiplo: fare pressioni sul Colle (che non vuole elezioni anticipate; ed il Quirinale è ascoltatissimo dalle parti della Consulta) salvare la propria riforma ottenendo la bocciatura del referendum e, in caso fosse comunque approvato, salvare la propria immagine evitando di passare per sconfitto.



Franchino

*Esperto di retroscena politico/economici. Sommo navigatore del transatlantico...