Juncker prima distrugge la Grecia e poi si pente: Di Maio lo massacra

"Le lacrime di coccodrillo di Juncker". Cosi' su twitter il capo politico M5s e vicepremier Luigi Di Maio che rilancia il Blog delle stelle dove si legge: "Le

lacrime di coccodrillo non mi commuovono. Juncker e tutti i

suoi accoliti hanno devastato la vita di migliaia di famiglie

con tagli folli mentre buttavano 1 miliardo di euro l’anno in

sprechi come il doppio Parlamento di Strasburgo. Sono errori

che si pagano - sostiene il post - i cittadini europei non si

fanno fregare da finti pentimenti fuori tempo massimo e il 26

maggio non avranno nessuna pieta’".

"Il presidente della Commissione europea, Jean Claude

Juncker, inizia a sentire il terreno mancargli sotto i piedi a

pochi mesi dalle elezioni europee - sottolinea il post - dopo

anni in cui ha benedetto i tagli in nome dell’austerita’ adesso

parla di "austerita’ avventata" e di aver dato "troppo

influenza al Fondo Monetario Internazionale" e "poca

solidarieta’ nei confronti della Grecia". Insomma l’austerita’

e’ stata fatta per sbaglio, e’ stata avventata "non certo

perche’ volevamo colpire chi lavora o chi e’ disoccupato".

Invece e’ proprio quello che hanno fatto con le loro politiche

economiche scellerate e ingiustificate".