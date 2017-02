L'amico di Tiziano Renzi e quell'appalto a Romeo

Gli atti processuali svelano che anche una gara riguardante «Grandi Stazioni» sarebbe stata «pilotata» in suo favore da Russo. La richiesta di rogatoria è partita per ricostruire il percorso dei soldi anche grazie alle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) della Guardia di Finanza, che hanno fatto emergere come Romeo abbia movimentato almeno 350 mila euro in contanti. Denaro, questo dice l' accusa sostenuta dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Mario Palazzi, che in parte sarebbe stato destinato proprio a Russo e Renzi, scrive il corriere della sera.