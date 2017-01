L'idea di Renzi? Un listone simil/Ulivo e grande coalizione al Senato

Matteo Renzi una ne fa e cento ne pensa soprattutto di questi tempi quando tenta disperatamente di ripresentarsi al voto per evitare di finire ai margini della politica. Ma qual è la sua idea per andare al voto? Al momento, a quanto apprende Affaritaliani, se le cose non dovessero cambiare, come crede e come spera proprio per accelerare il più possibile sul voto, l'idea sarebbe quella di avere un listone simil/Ulivo alla Camera con tutti gli alleati e poi una coalizione al Senato dove ognuno va con il proprio simbolo; questo al fine di ottenere il 40% dei consensi. Così piace a Matteo Renzi.