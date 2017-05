L'italia dei due Premier: Gentiloni e Maria Elena Boschi

La norma in questione è quella che rimodula gli sgravi per la ricapitalizzazione delle imprese, e la polemica è quella nata dall' articolo de La Stampa a proposito degli effetti positivi che quella rimodulazione avrebbe sui bilanci degli istituti più in difficoltà, in particolare Monte dei Paschi, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La modifica alle regole sull' Ace (acronimo di aiuto alla crescita economica) significa per la sola Siena un miglioramento patrimoniale di quasi un miliardo di euro per via della emersione di crediti fiscali finora non contabilizzati, scrive la Stampa. Un «regalo» più contabile che altro, ma piuttosto fastidioso se confrontato con le maggiori tasse che la norma impone alle aziende e alle banche in salute.