L'Italia si spopola: sei milioni in meno tra mezzo secolo

È COME se in meno di 50 anni scomparissero dall'Italia Roma, Milano e Napoli. È lo scenario, in termini di popolazione, che ci si presenterà nel 2065 secondo l' ultimo, aggiornato report demografico dell' Istat. Gli italiani continuano a non fare figli tanto che - considerando che nel 2017 nel nostro Paese la popolazione era di 60,6 milioni - tra 48 anni saremo 54,1 milioni, ben 6,5 milioni in meno, scrive il Qn. In compenso, crescerà l' età media e si vivrà almeno cinque anni più di oggi, con quote di ultranovantenni superiori anche al milione mezzo: un invecchiamento spinto a fronte di una quota di giovani sempre più risicata.ero ad aumentare fino a un massimo di 854mila nel 2058.