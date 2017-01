L'ultima tentazione del... Papa; ha voglia di lasciare il Vaticano

Papa Francesco. Lo schiaffo al pontefice (e al buonsenso) lo hanno dato gli ambientalisti del Comitato per il Parco di Monza. Pretenderebbero che il Santo Padre non celebrasse la messa di popolo all'ex Ippodromo il prossimo 25 marzo. Un milione di persone danneggerebbero il fragile ecosistema della zona. Le centinaia di spacciatori indisturbati che ogni settimana passano da quelle parti, invece, lo impreziosiscono...

Francesco l' ha sempre detto: non gli piace vivere «murato», vuole stare a contatto con la gente, tant'è vero che ha deciso di lasciare l' appartamento nel Palazzo Apostolico, per vivere a Santa Marta, sistemazione molto più semplice e e condivisa. A partire da questi presupposti, scrive Libero, potrebbe non stupire più di tanto la «ricostruzione» presentata dal vaticanista Sandro Magister nel suo blog Settimo cielo. In questo articolo, infatti, sulla base di indizi precisi, si lancia un' idea, che a tutta prima potrebbe essere presa per una boutade o una divagazione sul tema.

Magister, infatti, sostiene che il Pontefice potrebbe essere tentato, per così dire, di lasciare il Vaticano per andare a vivere non molto distante, ma nella «periferia estrema». Per la precisione a Guidonia, una cittadina di circa 80mila abitanti, alle porte della Capitale, con molti pendolari e molti stranieri. E dove nel pomeriggio di domani, domenica 15 gennaio, papa Francesco si recherà in visita alla parrocchia di Santa Maria a Setteville, nella sua funzione di vescovo della diocesi di Roma.

Nello stesso tempo, tornano a circolare le voci di possibili dimissioni da parte di Francesco,scrive Libero.

Già più volte smentite dallo stesso Pontefice, ma, evidentemente, considerate non del tutto prive di fondamento. Per qualcuno tutto ciò sarebbe sintomo di una «insofferenza» di Francesco per la vita «vaticana». Per contro, la volontà di riformare la Curia romana è stato e continua ad essere uno dei punti-cardine del suo Ponteficato.