Ormai che sia guerra su tutti i fronti è fuor di dubbio; è per questo che Matteo Renzi in caso di scissione starebbe pensando ad usare l'arma nucleare contro Bersani e soci. Volete la scissione? Bene, allora io non cambio la legge elettorale e si andrà a votare con il consultellum, ovvero con la soglia di sbarramento al 8%. Questa, a quanto apprende Affaritaliani, sarebbe l'arma definitiva per asfaltare gli scissionisti studiata da Matteo Renzi.