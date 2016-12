La farsa Salerno-Reggio Calabria; fine lavori de che?

Governo e Anas festeggiano la fine dei lavori. Ma mancano ancora 58 km

Se fosse un film il suo titolo sarebbe Fine farsa mai. La Salerno -Reggio Calabria non può dirsi completata, all' appello mancano diversi lavori per poterla definire finita nel suo progetto complessivo. Quella a cui abbiamo assistito ieri è la classica commedia all' italiana, scrive il Tempo.

I lavori infatti non finiranno, come si legge sul sito della stessa Anas e ribadito da Antonio Di Franco, segretario nazionale Fil lea Cgil. Per la manutenzione straordinaria sui 10 chilometri tra Campo Calabro e lo svincolo di Reggio Calabria/Santa Caterina la gara è ancora in corso. Ma non solo, Anas continua il Tempo, ha programmato un nuovo piano di manutenzione per i restanti 58 chilometri, sui quali sono necessari interventi per il rifacimento profondo della pavimentazione e risanamento dei viadotti.