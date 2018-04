La "flat tax" di Matteo Renzi fa traslocare in Italia 160 paperoni

L' effetto Brexit. Ma anche qualche italiano «di ritorno». Sono 160 le persone residenti all' estero che hanno intenzione di trasferirsi in Italia per sfruttare la cosiddetta tassa «acchiappa ricchi». Di cosa si tratta? È l' imposta da 100 mila euro l' anno, fissa e a prescindere dal livello di reddito, pensata per attirare in Italia chi ha grandi disponibilità. E che sarebbe vantaggiosa soprattutto per i super ricchi, visto che a pagare 100 mila euro sarebbero sia i fortunati che hanno un reddito da 300 mila euro l' anno, per fare un esempio, sia quelli ancora più fortunati che i soldi li contano in milioni, scrive il corriere della sera.

Chi viene in Italia non ha nessuno obbligo di avviare un' attività economica. Può venire a godersi la vita. Perché con il sole, il mare, l' arte e la cucina, il nostro Paese resta un paradiso. Anche fiscale, per chi viene da fuori.