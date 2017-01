La mossa tedesca sui motori Fca? "Offensiva industriale"

"L' ingerenza tedesca nei confronti delle nostre omologazioni è un' autodifesa, più che un attacco - dice Massimo Calearo Ciman, presidente della Calearo, specializzata in connettività - è molto strano che abbiano preso di mira prodotti con maggior successo come la Fiat 500X e la Jeep Renegade. E' offensiva industriale".

Calearo continua: "L' antenna è al centro di ogni connessione, è la base della futura guida autonoma. Le funzioni dell' infotainment sono state portate in antenna, che diventerà più complessa di uno smartphone, per questo lavoriamo con grandi player come Magneti Marelli. La connettività è un nuovo mantra, forniamo 21 industrie automobilistiche, ci definiamo una micro multinazionale tascabile. La sede è a Vicenza, come il centro ricerche, siamo passati dalla mano d' opera alla "mente d' opera", crediamo nei giovani, collaboriamo con l' Università di Pisa, abbiamo contatti con facoltà americane e tedesche. Siamo concentrati su progetti che vanno dal 2018 al 2029, con competenze nell' intero mondo della connettività.

Lavoriamo con l' agenzia spaziale europea, con le forze dell' ordine francesi, con le strutture di soccorso medico. Con Magneti Marelli Sport operiamo su tutti i circuiti di Formula 1».