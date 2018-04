La nuova Forza Italia nel segno di Tajani e Carfagna

«Ce la farà Silvio Berlusconi a reggere i ritmi che la politica contemporanea impone? Incontri, cene, campagne elettorali, i ritmi pressanti di un grande leader politico, il day-by-day continuo e asfissiante della turbopolitica odierna?». Oppure prevarrà la stanchezza e la voglia di mollare? Questo ci si chiede nei palazzi che contano, tra centrodestra, leader pentastellati e vertici delle istituzioni chiamati a sbrogliare la complicata matassa delle consultazioni, scrive Italia Oggi. E probabilmente proprio questo è il vero motivo dello stallo attuale della politica nazionale: c'è forse chi scommette su una sua uscita di scena nel medio o breve periodo?

Anche in questo senso all'interno di Forza Italia, ad esempio, vengono letti i cambiamenti che ci sono stati di recente (con la nomina dei nuovi capigruppo di Camera e Senato) ed il possibile, forse prossimo, passaggio di mano del partito al duplex Antonio Tajani-Mara Carfagna: Tajani vicepresidente e Mara Carfagna nel ruolo di coordinatrice del partito. Ruoli perfetti, stando agli ultimissimi insights provenienti dal partito, che consentiranno a Berlusconi di guardare col primo verso l'Europa che conta e con la Carfagna di strizzare l'occhio al meridione, serbatoio elettorale.

Chi è ben informato, poi, assicura che l'eventuale rinnovo dei vertici del partito non risponderebbe solo ad una necessità politica ma sarebbe anche sintomo di un graduale allontanamento di Berlusconi dalla scena, allontanamento che ormai in molti vedono ineluttabile. Il tempo scorre inesorabile per tutti, commentano in Transatlantico e molti smaniano per prenderne il posto, chi nel centrodestra (senza alcun bisogno di «Opa») chi per concretizzare future ipotesi di rassemblemant centriste (tra i renziani) chi per togliere di mezzo un vicino di banco scomodo (M5S).

Un possibile disimpegno di Berlusconi, infatti, significherebbe la fine di un'epoca politica lunga vent'anni e, necessariamente, una ridefinizione di tutti gli equilibri.

D'altra parte, continua Italia Oggi, non è un mistero per nessuno che i manager e gli amici più vicini premono ormai da tempo per un suo progressivo disimpegno dalla politica: troppi i problemi, gli affanni, lo stress e le polemiche quotidiane. E sono ormai in tanti, tra avversari, alleati e fidati compagni di partito, quelli che continuano a chiedere insistentemente al Cavaliere quel fatidico «passo di lato» che sbloccherebbe oggi il rebus della formazione del governo e, forse, un domani anche il futuro della politica italiana.