La povertà accorcia la vita, quasi quanto fumo, obesità e diabete

Vivere in condizioni sociali ed economiche povere può privare una persona di 2,1 anni di vita, in media. Questa è la conclusione di uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet da Lifepath, un progetto finanziato dalla Commissione europea con lo scopo di individuare i meccanismi biologici che stanno alla base delle differenze sociali nella salute e coordinato da ricercatori italiani.

Uno status socioeconomico basso può essere letale quanto fumare, avere il diabete o condurre una vita sedentaria. Il tabacco è associato alla perdita di 4,8 anni di vita, che diventano 3,9 per il diabete, 2,4 per l'inattività fisica e meno di uno per l'elevato consumo di alcol.