La Raggi e quel misterioso amico giornalista

Raccontano quelli che con la Raggi hanno lavorato a stretto contatto in Campidoglio, che un misterioso giornalista non si è limitato a sostenerla professionalmente fin quasi a farsi megafono della prima cittadina grillina, ma ha agito dietro le quinte per aiutarla a mettere insieme una squadra di governo quando scontri, dimissioni e polemiche spopolavano le poltrone della sua giunta, scrive il Giornale.

Addirittura, il misterioso giornalista ha indossato i panni di reclutatore di assessore.