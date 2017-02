La rivincita di Bianca: è la regina di Raitre

Il nuovo talk Cartabianca ha esordito con il 5,4 per cento di share e 1.260.000 spettatori. Un risultato ottimo che riporta Rai Tre in prima linea nel panorama informativo italiano.

In poche parole, la Berlinguer ha fatto gol alla concorrenza: Raitre non perde più la sfida con il concorrente DiMartedì, condotto da Giovanni Floris, che ha fatto il 5,4 per cento con 1.078.000 spettatori.