La strategia di Renzi? Crisi lampo. E tenta di dividere la minorananza Pd

Ormai ha quasi un'ossessione forse anche di più; Matteo vuole andare assolutamente a votare prima possibile e non rinuncia all'idea di essere lui a gestire l'incontro dei grandi a Taormina. Anche se a Rimini si è mostrato apparentemente tranquillo, chi lo conosce bene non deve farsi ingannare.

Ma come motivare la crisi del governo Gentiloni? L'Europa, l'odiata Europa (l'odio peraltro, come riportiamo in un altro pezzo, è assolutamente ricambiato). Intanto spera di spaccate la minoranza offrendo seggi sicuri ad alcuni di loro. Qualcosa di molto simile a quanto fatto con Cuperlo durante la campagna referendaria.

