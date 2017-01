La svolta di Alfano, cambia nome al partito: arriva Italia (o Area) Popolare

La novità attesa nei prossimi giorni, in ottica elettorale, è il cambio del nome del partito.

Se ne parla praticamente da quando il Nuovo Centrodestra è nato, ma adesso la svolta Ap simboleggia un accordo politico - quello con l' Udc - che all' atto pratico non ha dato esiti elettoralmente soddisfacenti ed è già in via di disfacimento. In ogni caso, scrive il Tempo, ci sarà il riferimento al Partito Popolare Eu ropeo, nel quale gli alfaniani si riconosceranno senza le sbandate «populiste» di alcuni cugini di Forza Italia.