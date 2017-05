La svolta sta arrivando: parla Marco Fortis, consigliere economico del governo

Industria 4.0: alla luce dei risultati quale può essere un bilancio? Ci saranno altre iniziative?

"Prima di tutto va detto che il piano Industria 4.0 è in continuità con quanto fatto in precedenza per stimolare gli investimenti privati in Italia e per favorire la modernizzazione delle imprese italiane, queste iniziative hanno già prodotto vari investimenti e i dati in generale sono soddisfacenti, per esempio nel biennio 2014-2015 rispetto alle prime stime gli investimenti sono stati rialzati del 6%. Nel 2017 ha preso poi vita il progetto Industria 4.0 per incentivare ancora l'apertura delle imprese italiane verso le nuove tecnologie, tecnologie che permettono di rivoluzionare non sono il processo produttivo ma anche le relazioni con i fornitori e i clienti, un dato immediato è che nel primo trimestre dell'anno gli ordini di macchine utensili sono aumentati del 22,2% rispetto agli ordini del 2016, è già un valore indicativo del fatto che qualcosa si è mosso e si sta finalmente muovendo"

Quali ricadute occupazionali ci saranno?

"Diciamo che il mondo delle tecnologie avanzate è percepito come un rischio perché nella percezione comune viene collegato all'automatizzazione è quindi alla perdita di posti di lavoro, è però anche un'opportunità in termini di creazione di occupazione, con la nascita e l'utilizzo di nuove tecnologie parallelamente nascono nuovi ruoli professionali e quindi nuova occupazione. E' molto importante che anche il mondo della scuola sia in grado di tenere il passo con le nuove richieste di specializzazione per portare avanti nuove linee di offerte di lavoro che al momento nel nostro Paese sembrano essere carenti.

Tutto il piano Industria 4.0 si accompagna poi ad altri provvedimenti per stimolate la crescita, il credito d'imposta sulla ricerca, il "patent box"un provvedimento che permette di avere sgravi fiscali se l'impresa brevetta le proprie innovazioni e altro, con questo "pacchetto" le ricadute occupazionali, in sintesi, potranno essere notevoli e porteranno poi a miglioramenti anche nei consumi."

A proposito di occupazione, ieri sono usciti i nuovi dati, come li commenta?

"Iniziamo col dire che questi dati mensili, che non riguardano solo l'occupazione ma anche altri indicatori economici, dovrebbero essere gestiti meglio, prima di tutto sono dati destagionalizzati e quindi c'è un'operazione invasiva su i dati in sé, bisognerebbe, oltre che paragonarli con quelli dei mesi precedenti, confrontarli con quelli storici e analizzarli in modo più approfondito, il rischio altrimenti è quello di dar vita ad informazioni che peccato di ottimismo o di pessimismo, la critica è bidirezionale. Dato oggettivo è che nel biennio 2014-2014 gli investimenti delle imprese ci sono stati, investimenti sui mezzi di trasporto, sui macchinari e sulle attrezzature, l'industria italiana sta ripartendo anche grazie alla combinazione positiva del super-ammortamento (nella misura del 140%) e del rifinanziamento della nuova Legge Sabatini"