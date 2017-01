Tra trumpismo e sovranismo; la versione liberale di "Italia Sovrana"

Ci piace moltissimo l’idea di un’“Italia Sovrana”. Viva la sovranità dei popoli, viva, anzi, riviva la forza del popolo italiano di decidere in autonomia le proprie sorti senza farsi imporre scelte dallo straniero, fosse anche l’Europa, fosse questa deprecata Europa.

Il trumpismo e il neo-sovranismo italiano, tuttavia, dobbiamo declinarlo in una chiave accettabile da chi ha come faro la libertà. Le libertà economiche, la libertà di culto, la libertà sessuale. Perché il fatto è che non si può essere amanti della libertà in modo strabico. Per i liberali che hanno scelto di partecipare alla costruzione di un’alternativa al blocco di potere rappresentato dal PD c’è davvero molto lavoro da fare. Il rischio di beceri nazionalismi e derive protezionistiche è molto elevato, e noi dobbiamo scongiurarlo. Perché la storia ci insegna che certi ingranaggi, quando si mettono in moto, dopo diventa difficile tenerli sotto controllo.

A proposito dell'antieuropeismo, tornato di moda, dobbiamo anche porci qualche domanda, non foss'altro per onestà intellettuale:

il salasso fiscale sempre più oppressivo con cui dobbiamo convivere da anni, questa stupida oppressione che si accanisce e seguiterà ad accanirsi sui cittadini produttivi, su imprenditori, autonomi, commercianti, su piccoli proprietari e risparmiatori, è colpa dell’Europa o dello straniero? Oppure su questo incide soprattutto qualche decennio di malgoverno nostrano? Il debito pubblico è un male di lunga durata, e non si parla a caso, non si fa una vuota declamazione retorica, quando si dice che il suo prezzo ricade sulle future generazioni. Forse non è ben chiaro, ma siamo già noi, qui ed oggi, quelle “future generazioni” di illo tempore che se lo trovano sul groppone (il che non esclude affatto pesi e sacrifici per i nostri figli).

Ancora: è l’Europa, è lo straniero che ci ha detto di gestire le nostre banche come le abbiamo gestite, almeno alcune: un nome del tutto a caso, PD-MPS? Si che il solito Pantalone è chiamato a fare debito ulteriore, cioè a impiccarsi a ulteriori tasse differite nel tempo, e nel tempo certe e sicure, per ripianare i disastri gestionali, facendo salvi i soliti criminali imbroglioni – chi ha concesso e chi ha beneficiato - che invece andrebbero processati per mesi con processi pubblici e condannati a esemplari pene detentive, da scontare tutte fino all’ultimo?

E’ l’Europa che ci deve dettare autoritativamente, come “vincolo esterno”, ricette per aggredire il debito senza massacrare i cittadini di stupide tasse che, al momento della riscossione, sono l’unico frangente in cui il cittadino viene a contatto con lo Stato? Perché poi, quando ha bisogno di un servizio pubblico o di un po’ di protezione dei propri confini e di giustizia – le funzioni per cui lo Stato era nato – lo stesso Stato se la squaglia? E’ lo straniero che, per questa via, ci impedisce di fare una seria, realistica, graduale, mirata riduzione fiscale? E’ l’Europa che ci impedisce di affrontare parassiti, fannulloni, lavativi, intermediari a vario titolo di spesa pubblica – le coop che gestiscono gli immigrati: può andare come esempio? – per ridurre appena di qualche decina gli 830 miliardi che ogni anno la pubblica amministrazione italiana, statale e territoriale, spende verso ogni dove?

Non rispondiamo ora a questi interrogativi. Non siamo interessati a fare polemica fine a se stessa. Cerchiamo però di metterci d’accordo almeno su una cosa. L’Europa, con i suoi odiati parametri, ci impone di ottenere dei risultati, continuamente supervisionati, in termini di rapporto tra debito e Pil e tra disavanzo e Pil. L’Europa si disinteressa assolutamente di come raggiungiamo questi risultati, e lascia ogni Stato membro libero di perseguire i risultati stessi facendo uso migliore delle proprie virtù o dei vizi nazionali.

Un’economia più dinamica, innovativa, liberalizzata, meno ‘bancocentrica’, certo; come conseguenza di ciò un tasso di crescita del Pil decisamente più elevato, in modo da far crescere il denominatore, e ridurre il rapporto tra numeratore e quest’ultimo; tutte queste cose non dovrebbero venirci imposte da alcun vincolo esterno, da nessuna Europa. Le dovremmo sentire noi per primi come vincolo interno assolutamente prioritario, nel nostro esclusivo, persino egoistico interesse.

In questo senso e con tali premesse, sì, anche noi possiamo dire: viva l’Italia sovrana!

Andrea Bernaudo