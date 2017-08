La7: Giletti non perde tempo oggi prima riunione con la redazione

"Rifaro' L'Arena. La mia Arena... Qualcuno sperava che non andasse piu' in onda perche', dicono, dava molto fastidio. Ma L'Arena e' la mia creatura professionale, l'ho fatta nascere, l'ho modellata. Ho scelto La7 perche' ho capito che era li' la strada per dare continuita' a questa esperienza". Lo afferma al Corriere della Sera Massimo Giletti parlando del suo addio alla Rai.

A quanto è in grado di rivelare Affaritaliani Palazzi&Potere, Massimo Giletti non ha perso tempo. Già stamattina c'è stata la prima riunione di redazione. Lui, manco a dirlo era gasatissimo e stracontento di questa nuova avventura. In perfetta forma. La Rai è avvisata....