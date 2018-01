Lavoro: Amazon 'uccide' le cassiere

SCORDARE la fila alle casse. Dimenticare la commessa che con cortese sorriso da banco si offre di consigliarti e invece vuole condizionarti. Maneggiare ogni articolo in vendita come se fosse già tuo - o magari ripensarci. Andarsene col carrello pieno e un sorriso compiaciuto. Senza il minimo contatto con carte di credito o portafoglio, scrive il Qn.

Benvenuti ad Amazon Go, il primo negozio fisico del pianeta dove comandano le macchine e gli umani eseguono, e forse sono più felici così. Ieri l' apertura ufficiale a Seattle, in ritardo di qualche mese sui programmi, finalmente in linea con gli obiettivi aziendali.

NON SI TRATTA di un grande magazzino, ma di un minimarket di appena 167 metri quadrati al piano terra del quartier generale della società: generi alimentari e prelibatezze (secondo standard americano) sotto il cappello di Jeff Bezos. Il format di base che, una volta testato e ulteriormente perfezionato, potrà essere ricreato ovunque e applicato a ogni settore del commercio.