Fossimo Donald Trump cominceremmo a scrutare con attenzione l'orizzonte. Ci stiamo avvicinando alle 'idi di marzo' . E non è mai un buon segno soprattutto per gli Stati Uniti d'America che ritengono d'essere la nuova Roma. Bufera in vista? Chi può dirlo. Di sicuro i problemi sono molti e gli osservatori più attenti prevedono forte tempesta a partire già da metà febbraio.