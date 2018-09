LEGA E 5 STELLE SALDI AL VERTICE: MEGAMEDIA

Come ogni settimana Megamedia di Palazzi&Potere raccoglie i sondaggi sullo “stato di salute” dei principali partiti ed esponenti politici italiani.

Pur mantenendosi tutti all’interno della stessa area di probabilità, in alcuni casi si registrano scostamenti significativi tra le diverse rilevazioni. La Megamedia sulle intenzioni di voto degli italiani, realizzata in esclusiva da GPF per Affaritaliani Palazzi&Potere, è la fotografia sintetica del giudizio che l’opinione pubblica italiana ha rispetto alla situazione politica del Paese, fondata sull’elaborazione dei principali sondaggi disponibili nel corso della settimana appena trascorsa.

Nello specifico, spiega Roberto Baldassari Presidente e AD di GPF Inspiring Research, negli ultimi giorni vengono analizzati i sondaggi pubblicati da SWG, Tecnè, Euromedia, Piepoli, Index Research, EMG, Ixè, Winpoll e GPF. I risultati proposti sono l’esito di oltre 5.000 interviste effettuate sui rispettivi campioni di riferimento.

La settimana dal 16 al 22 settembre si caratterizza per una debole contrazione delle due forze di governo. Sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, pur mantenendosi saldamente alla vetta con rispettivamente il 30,8% e il 30% medio delle preferenze, registrano una flessione dello 0,2% e dello 0,1% rispetto all’ultima rilevazione.

Leggera crescita per il Partito democratico, che passa dal 16,2% al 16,4% medio, guadagnando due decimali.

Anche l’area di centro-destra vive una settimana all’insegna del segno più, con Forza Italia che guadagna lo 0,3% rispetto all’ultima rilevazione, portando così a casa il 10,1% delle preferenze. Non è da meno Fratelli d’Italia, che passa dal 3,8% al 4,1%, eguagliando la crescita di consenso del partito di Silvio Berlusconi.

Liberi e Uguali arretra di un decimale, portandosi dal 2,7% dell’ultima rilevazione al 2,6% medio.