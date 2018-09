Lega-5Stelle, il momento più difficile

Sul decreto migranti c'è lo stop del Colle. Tensione non solo sulla manovra: il Movimento spinge per il rinvio del dl caro a Salvini. Dal Quirinale rilievi di costituzionalità, Conte prova a mediare roma, scrive Repubblica. Uno schiaffo doppio contro il decreto migranti innesca la prima vera crisi politica capace di mettere a rischio il governo. Il provvedimento, autentica stella da sceriffo che Matteo Salvini vuole appuntarsi sul bavero, finisce vittima della ritorsione del Movimento, infuriato con il Carroccio per le eccessive cautele sulla manovra. E frena la sua corsa a causa delle perplessità del Colle. Il Quirinale non intravede nel decreto salviniano il carattere di urgenza. Ha dubbi su alcune disposizioni. E non esclude, come extrema ratio, di non firmarlo.