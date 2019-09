Lega, addio a Matteo Salvini: stavolta è finita per davvero

Il via libera della base del M5S alla coalizione col Pd "chiude la porta al tentativo di Matteo Salvini di conquistare il potere andando a elezioni anticipate". Lo scrive il Financial Times in un articolo sull'attualita' politica italiana, sulla prima pagina dell'edizione europea. Secondo il quotidiano della City, che nell'articolo descrive alcune delle tappe della crisi di governo, "dopo i ripetuti scontri tra Salvini e l'Ue sull'immigrazione e la spesa pubblica, dal nuovo governo M5S-Pd ci si attende un dialogo piu' costruttivo con Bruxelles". Il progetto politico congiunto della nuova colazione, aggiunge il Ft, prevede la nascita di "un nuovo governo che persegua un budget 'espansivo' ma 'senza compromettere le finanze pubbliche' ed eviti possibili aumenti fiscali obbligatori l'anno prossimo".