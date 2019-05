Lega, arrivano le pressioni sulle Procure? Adesso è veramente la fine

"La mia sentenza e' prevista per il 30 maggio. C'era bisogno di buttarla in campagna elettorale cinque giorni fa? Io non posso concepire i processi a priori, la verita' e' che si fanno pressioni sulle procure per ottenere condanne. Leggere i processi in chiave elettorale espone le procure a tensioni. Io non capisco perche' non si possa far lavorare la magistratura con tranquillita'". Lo afferma il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. Intervistato da Corriere della Sera, Stampa e QN, l'esponente leghista sulle eventuali dimissioni evidenzia: "Faccio quello che mi dice Matteo Salvini, non Luigi Di Maio. Quel che pensano i 5 Stelle non m'interessa". "Il M5S si deve decidere se vuole governare o se vuole andare a casa. Cosi', secondo me il Paese si schianta. Il problema, sia chiaro, non e' se Rixi fa o non fa il viceministro, puo' pure essere contento di non farlo, se questo da' serenita' ai pentastellati. Ma se metterci alla graticola e' un modo surrettizio per bloccare il Paese, allora no, non ci stiamo. Il loro comportamento e' un comportamento totalitario, che blocca le istituzioni", sottolinea Rixi. "Se continua cosi', e spero proprio di no, e' impossibile governare. Il tema non e' tanto le polemiche, pur se oggi sono una roba invereconda. Il tema sono i contenuti. Mi sembra folle doversi arrampicare sugli specchi per fare le cose che servono al Paese"; prosegue Rixi. "Abbiamo fatto un decreto che si chiama sblocca cantieri e poi vedo che si lavora per bloccare e impantanare le opere. Se non si fidano delle imprese, se non si fidano di chi lavora, nessuno sara' disposto a investire in Italia". Per Rixi non esiste un problema morale in Italia, "credo che lo vedremo a inchieste concluse. C'e', invece, un grosso problema di strumentalizzazione delle inchieste per una campagna elettorale", ribadisce. "Le procure e' giusto che agiscano, se ritengono. Il problema e' la cavalcata mediatica delle inchieste che e' stata fatta dai M5S".