Lega, bomba giudiziaria in arrivo? Clamorose voci dalla magistratura

Continuano le voci su possibili nuovi sviluppi giudiziari legati al Carroccio. In particolare, ne parla La Verità di Maurizio Belpietro che parla di una "sberla giudiziaria per mettere in scacco Salvini" pronta ad abbattersi sulla Lega subito dopo le elezioni europee. La Verità parla di "raffica di manette" in relazione alla chiacchierata inchiesta sulla sanità in Lombardia che andrebbe ad affiancarsi all'indagine di pochi giorni fa che ha portato ai provvedimenti per i consiglieri di Forza Italia e all'avviso di garanzia al governatore Attilio Fontana. Secondo la Verità si sarebbe trattato delle "prove generali di un'operazione assai più importante, che i meglio informati danno per imminente" e che colpirebbe al cuore la Lega.