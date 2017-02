Lega: Bossi, il Pd è a pezzi, M5s inaffidabile, vinciamo noi

SCHIAFFO 1 - Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Intervistato da Pietro Senaldi su Libero, dichiara di aver pronta un'alternativa a Matteo Salvini, l'ex pupillo che proprio non digerisce più. Ha in mente un giovane. Speriamo uno valido, visto che l'ultimo, il suo Trota, non ha lasciato certo un bel ricordo...

Al voto "appena possibile: la gente vuole votare. E ha ragione. Ci troviamo in questa situazione drammatica per colpa di Napolitano che invece di sciogliere le Camere s'e' inventato i governucci dopo aver liberato il campo da Berlusconi con la Severino". E' quanto afferma al Fatto quotidiano Umberto Bossi: "Stiamo aspettando che Strasburgo si pronunci su Berlusconi, non merita di essere escluso: gli italiani lo voterebbero". Al di la' di Berlusconi premier, "l'importante - sottolinea - e' trovarci tutti di nuovo intorno a un tavolo. Gli altri hanno fallito, nonostante l'aiuto di Napolitano. Se il centrodestra tornasse compatto attorno a un progetto guidato da Berlusconi, in quale veste si vedra', chi potrebbe sfidarci?", "il Pd e' a pezzi, li vedo qui a pugnalarsi l'un l'altro alle spalle. Grillo e' un partito d'opposizione. Potrebbero vincere, certo: ma poi sono cavoli loro".