Villa unifamiliare, buono stato, 400 metri quadrati, cinque locali, tre bagni, Gemonio (Varese). Prezzo: 430.000 euro. L' annuncio immobiliare in questione si riferisce a una casa famosa: quello di Umberto Bossi, dove si sono tenuti vertici storici per la Lega e i vari governi, dove sono passati (anche in segreto) politici e manager.