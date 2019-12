Lega, clamorose novità dall'indagine che coinvolge Matteo Salvini

Nuova grana giudiziaria per Matteo Salvini, stavolta per l’utilizzo dei voli sugli aerei di Stato. Il leader della Lega, scrive oggi il Fatto Quotidiano, è indagato per abuso di ufficio nell’inchiesta su alcuni voli di Stato utilizzati quando era ministro dell’Interno. La Procura di Roma, dopo aver ricevuto il fascicolo dalla Corte dei conti, ha iscritto Salvini nel registro degli indagati come atto dovuto e ha trasmesso le carte al Tribunale dei ministri, competente a indagare su eventuali reati commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali.

“Un po’ di dolcezza per voi! Più ci attaccano, più andiamo avanti col sorriso” twitta Matteo Salvini, commentando la notizia. “Leggo che sono inquisito. Matutti i miei voli di Stato erano per motivi di Stato, da ministro del’Interno, per inaugurare caserme. Mai fatto voli di Stato per andare in vacanza, quello lo fanno altri”