Palazzi & potere

Mercoledì, 4 dicembre 2019 - 15:02:00 Lega, durissima intervista di Giorgetti: "Questi non se ne vanno via" Lega, durissima intervista di Giorgetti: "Questi non se ne vanno via"

"Nemmeno con una bomba atomica questi li mandi via". Lo dice Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, a proposito del futuro del governo, in u'intervista a 'Il Messaggero'.