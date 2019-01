Lega, ecco come Salvini può rottamare definitivamente Berlusconi: retroscena

"Ormai fa quello che gli pare" si è sfogato il Cav riferendosi a Matteo Salvini "non ci dà più ascolto e tutte le nostre proposte vengono sistematicamente bocciate". Insomma, come scrive Dagospia in un informatissimo retroscena, la delusione di Berlusconi nei confronti di Matteo Salvini non è mai stata così forte anche se non fino al punto di rompere l'alleanza: "Adesso gli faremmo soltanto un favore" spiegano dal partito.

D'altra parte, continua Dagospia, in Forza Italia sanno benissimo che basterebbe un cenno del Capitano per far letteralmente crollare il partito azzurro: c'è la fila di politici di FI sia a livello locale che nazionale pronti a salire sul Carroccio. Per ora però il leader leghista tiene chiusa la porta. Ma fino a quando?