Giovedì, 9 gennaio 2020 - 19:50:00 Lega, ecco come Salvini vuole far saltare Conte: la grande novità

Secondo fonti parlamentari vicine a Matteo Salvini, la Lega starebbe valutando l'ipotesi di appoggiare la raccolta di firme referendarie. Secondo molti commentatori il taglio dei parlamentari sarebbe un rischio troppo grosso perchè in caso di probabile successo del referendum si ritroverebbe con il partito ridotto ai minimi termini e sarebbe così tentato di accelerare la crisi per congelare l'iter. Ecco perché i salviniani potrebbero saltare sul carro del referendum, battaglia che gode del favore popolare e, soprattutto, in grado di far saltare il banco del governo e mandare a casa Giuseppe Conte.