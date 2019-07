Lega, ecco cosa pensa veramente Salvini dei 5 Stelle: parole di fuoco!

Ormai non passa giorno che qualche giornalone non scriva che Giancarlo Giorgetti, il potentissimo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, non veda l'ora di dimettersi e di lasciare il governo (e quindi lasciare al suo destino il suo amico di una vita Matteo Salvini). Ma le cose stanno veramente così? Non proprio, rivela in un informatissimo retroscena Dagospia, perchè come spiegano da via Bellerio, Giancarlo Giorgetti in questo momento non è certo la persona più felice del mondo, è ben cosciente delle difficoltà che ci sono ad operare con i 5Stelle (come peraltro sa bene qualsiasi leghista che si rispetti) ma di dimettersi (tanto più senza che ci sia una chiara situazione di crisi di governo) non ne ha la benchè minima intenzione.

"Ormai persino i suoi silenzi vengono interpretati alla stregua di grandi rivelazioni" spiegano dall'inner circle di GG. Sono in molti, infatti, soprattutto tra i Poteri forti nostrani (ma anche tra i 5 Stelle) a sperare in un gesto forte da parte del sottosegretario leghista, un gesto che possa portare ad una spaccatura in seno alla Lega e quindi ad indebolire la leadership del Capitano leghista.

Insomma, continuano da via Bellerio, c'è chi non vede l'ora che a Salvini scoppi una grossa grana in casa propria. Persino l'ipotesi, ventilata nelle ultime ore, di un governo di minoranza ovvero senza fiducia parlamentare, che porti il Paese al voto viene bollata alla stregua di un fake dai vertici leghisti: "E' solamente un ulteriore tentativo, dopo quello del governo di garanzia elettorale, per togliere al Ministro degli Interni Matteo Salvini la gestione della campagna elettorale". Ipotesi, ovviamente, respinta con forza in casa leghista: Mattarella può mettersi l'anima in pace, Salvini non rinuncerebbe mai e poi mai alla possibilità di gestire e coordinare le operazioni di voto e scrutinio degli italiani.

Sapete, rivela Dagospia, cosa dicono le persone più vicine a Matteo Salvini a proposito di Giorgetti? "Lui, si sa, fa fatica ma non si dimette". Insomma, con buona pace dei giornaloni che vorrebbero dividere il “fantastico duo” Salvini-Giorgetti nella speranza, così, di affossare la Lega, di dimissioni del Sottosegretario, almeno per il momento, non se ne parla proprio.

Ps, a proposito del voto sul Decreto Sicurezza Bis che avverrà in Senato la prossima settimana, sapete come la pensano in casa leghista? “I 5Stelle alla fine si accoderanno, non hanno gli attributi per mettersi di traverso e far cadere il governo”. A Di Maio staranno già fischiando le orecchie...