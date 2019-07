Lega, elezioni: Matteo Salvini di cosa ha paura? "Lo passerebbero ai raggi x"

Tra i pentastellati, scrive il Giornale, c'è chi pensa che tra chi vuole far cadere l'esecutivo non ci sia Salvini.Forse altri nella Lega, ma "lui non vuole fare il premier", ragionano i grillini. E c'è pure chi ritiene che con un ruolo così di primo piano il leader leghista e ministro dell'Interno sarebbe troppo in vista.

Soprattutto sarebbe ancora di più sotto i riflettori, nel mirino di opposizioni e sistema mediatico: "Lo passerebbero ai raggi x". Il sospetto dei grillini è che Salvini tema che qualcuno tiri fuori dei dossier segreti sulla Lega. Addirittura non escludono che in autunno arriveranno nuovi guai. E allora sì che la crisi sarebbe realissima.