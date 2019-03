Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, in missione negli Stati Uniti, spiega che «per la cultura americana» il Reddito di cittadinanza «è incomprensibile, per il Welfare all'europea è qualcosa che deve essere capito ed è funzionale nella misura in cui è volto a promuovere la circolazione nel mercato del lavoro».