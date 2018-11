Lega, Giorgetti e Salvini giocano al poliziotto buono e cattivo con i 5Stelle

E Giorgetti disse: “Chissà quanto dura… Facciamo qualcosa”. Dal “portiamo a casa la manovra e poi vediamo”, è passato a un più generico ma non meno indicativo “chissà quanto dura”. Sul governo un’idea personale l’avrebbe, ma Giorgetti per quanto a fatica riesce a trattenerla, perché condivide la strategia di Salvini, scrive il corriere della sera. E la linea in questa fase prevede di non mettere piedi in fallo, per quanto proseguire l’esperienza del “cambiamento” con i grillini sia “come camminare su un ponte tibetano”. L’altra sera dopo l’approvazione del ddl Anticorruzione il Capitano ha voluto spiegarsi con la squadra, costretta a votare il provvedimento: “Le cose che non si capiscono ora si capiranno al momento opportuno”.