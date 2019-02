Lega, Giorgetti: "Il governo non arriva a fine mese". Bomba clamorosa

L’esito di Regionali incertissime agita il M5S convinto del fatto che, sualcuni dossier chiave, non sia il momento di cedere alla Lega. E la tensione, ieri in Consiglio dei ministri, è scoppiata su unn uovo fronte, la conferma del vicedirettore generale in Bankitalia. Con Luigi Di Maio che si è opposto al via libera a Luigi Federico Signorini, sostenuto - oltre che da Bankitalia -dal ministro del Tesoro Giovanni Tria e dalla Lega. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, partendo dal nodo Signorini, avrebbe anche fatto una riflessione sulla tenuta del governo: "Così non arriviamo neanche a fine mese", avrebbe avvertito agli alleati, che contano, come altre volte, sulla sponda di Matteo Salvini.