Lega, Giorgetti in guerra contro i 5Stelle. Parole come pietre. Intervista

La modifica della prescrizione prevista da un emendamento M5s al dl anticorruzione, con una sospensione della decorrenza dopo il primo grado, non corrisponde a quanto pattuito nel contratto di governo. Lo dice il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervistato da 'Repubblica': "Non mi intendo di diritto penale, ma non credo che sia nei termini proposti dai relatori della legge". Ora, spiega Giorgetti, "ci sara' una discussione. Bonafede si confrontera' con i nostri esperti, non c'e' dubbio. E troveremo una soluzione", assicura. Il sottosegretario ribadisce: "L'alleanza, come ho spiegato, si basa sulla fiducia reciproca. Se iniziamo a pensare ai sondaggi, ai giornalisti - sempre voi - all'ancien re'gime che vuole farci litigare per farci cadere, allora finisce male. Sta a noi evitare che accada".